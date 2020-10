AFI Europe a inaugurat mall-ul AFI Braşov ”AFI Europe Romania inaugureaza AFI Brasov, un proiect mixt dezvoltat in centrul Romaniei, la Brasov. AFI Brasov reprezinta modelul care imbina un centru comercial modern, dezvoltat pe 3 etaje cu o suprafata inchiriabila totala de 45.000 mp si birouri de tip clasa A, cu o suprafata inchiriabila totala de 15.000 mp, construite deasupra centrului comercial”, a informat dezvoltatorul. Amplasat aproape de centrul istoric al orasului, AFI Brasov pune la dispozitia vizitatorilor peste 100 de branduri internationale de fashion & beauty, precum si branduri de renume local, locuri de joaca, sala de fitness,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania il va retrage pe ambasadorul din Belarus, Viorel Moșanu, in semn de solidaritate cu Polonia si Lituania, acuzate de regimul Lukașenko de amestec in politica interna a țarii. Cele doua țari și-au retras ambasadorii, urmate de Cehia, Estonia, Letonia și Germania și Bulgaria.

- Un mare dezvoltator imobiliar a anunțat ca este dispus sa participe la o licitație publica pentru terenul de la Romexpo. Puterea.ro scris ieri ca deputații au adoptat proiectul care prevede transmiterea terenurilor Romexpo, cu titlul gratuit, CCIR astfel incat megaproiectul de aproape 3 miliarde de…

- ​Grupul NEPI Rockcastle își exprima interesul de a oferi un preț Statului român pentru terenul de la ROMEXPO sau pentru drepturile pentru dezvoltare imobiliara, fara sa fie nevoie ca acesta sa fie transferat gratuit catre o entitate privata, în considerarea dezvoltarii unui proiect…

- Valoarea pietei urmeaza sa atinga 2,613 miliarde euro. Estimarile arata o revenire a cresterii din 2021 la o rata anuala medie de 6,76% pana in 2024. Romania este cea mai putin afectata de criza COVID-19 dintre pietele din Europa Centrala si de Est incluse in raport si singura care va inregistra…

- Comisia Europeana propune Consiliului UE sa acorde o suma totala de 81,4 miliarde de euro sub forma de imprumuturi la dobanzi scazute pentru mai multe state membre UE pentru a le ajuta sa combata efectele pandemiei pe piata fortei de munca, potrivit unui comunicat al executivului european.…

- Eurostat a anunțat ca Romania se afla intre țarile cu cea mai mica rata a șomajului in iunie, luna in care in majoritatea statelor membre ale UE au inceput sa fie ridicate restrictiile menite sa opreasca raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19). In randul statelor membre, cele mai scazute rate…

- Coletaria.ro, expert in expedierea și livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare rețea de puncte pick-up din Europa Centrala și de Est, și StockBinder, platforma complet automatizata și integrata, care conecteaza producatorii și furnizorii cu magazinele online, incheie un parteneriat…