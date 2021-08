Stiri pe aceeasi tema

- Analiza Cushman & Wakefield Echinox Parcurile de retail din Romania s-au dovedit a fi mult mai reziliente in timpul pandemiei decat mall-urile, cifra de afaceri a companiilor care dețin astfel de proprietați scazand pe parcursul anului 2020 cu 9,5%, fața de un recul de 20,6% in cazul mallurilor, conform…

- Premierul Romaniei surprinde milioane de romani cu noua strategie adoptata pentru valul patru al pandemiei. In cazul in care acesta va lovi țara noastra, Romania va fi imparțita in doua categorii: vaccinați și nevaccinați. In funcție de acest criteriu, Florin Cițu da asigurari cu privire la existența…

- Numarul orelor efectiv lucrate la locul de munca principal in Uniunea Europeana a scazut anul trecut cu 12% comparativ cu 2019, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Numarul orelor lucrate a scazut cu aproape 10% in Romania. Aceasta scadere poate fi explicata…

- Deși oamenii se plang de faptul ca munca de acasa a dus la prelungirea programului de lucru și interferența cu viața privata, numarul orelor lucrate efectiv a scazut cu circa 10% in Romania, in 2020, co...

- Aproape un an și jumatate în pandemie, cele mai bune și mai proaste locuri din epoca Covid-19 sunt din ce în ce mai definite de un singur lucru: normalizarea. articolul integral aici.

- Compania Conex Distribution a trecut anul trecut printr-o perioada favorabila in ciuda conditiilor economice generate de pandemia de coronavirus. Firma si-a majorat cifra de afaceri anul trecut cu circa 6- fata de anul 2019, iar profitul net a crescut cu aproape 2-. Societatea locala, care are ca obiect…

- Peste cinci milioane de oameni au devenit milionari, in intreaga lume, in 2020, in ciuda pagubelor economice cauzate de pandemia Covid-19. Romania a creat peste 15.000 de noi milionari in dolari in plina pandemie, potrivit unui raport al bancii elvețiene Credit Suisse. Numarul romanilor cu o avere estimata…

- Cifra de afaceri din industria HoReCa a scazut in 2020 cu 35% fata de 2019, la 17,9 miliarde de lei, in comparatie cu 27,5 miliarde de lei in 2019, ca urmare a pandemiei, releva o analiza Termene.ro realizata pe baza situatiilor financiare raportate de companiile din Romania.