- Bianca Dragușanu a reacționat dupa ce Anda Adam a povestit in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai” ca s-au impacat. Fosta soție a lui Victor Slav a marturisit cum au stat lucrurile, de fapt.Invitata in emisiunea lui Denise Rifai, Anda Adam a vorbit despre relația cu Victor Slav, dar și despre…

- Tot mai mulți romani aleg sa iși urmeze pasiunile și sa le transforme in afaceri, așa cum este și cazul lui Marinel Bejan, un barbat care deține propriul laborator de ciocolata. Școlit in Franța, tanarul de loc din Craiova, reușește sa ii mulțumeasca și pe cei mai pretențioși la capitolul dulciuri.

- Lumea fotbalului este una plina de controverse. Meciuri pierdute si castigate atunci cand te-ai astepta mai putin, rezultate care dau peste cap statisticile si care surprind fanii acestui sport atat de indragit, toate par a se petrece uneori pe repede-nainte. Si chiar atunci cand esti mai prins de situatie…

- Un barbat in varsta de 61 s-a electrocutat accidental in timpul serviciului, efectuand lucrari de conectare a luminii in punctul de distribuire al electricitații. Din fericire, viața acestuia a fost salvata de echipa SAMU Centru care l-a resuscitat cu succes.

- In perioada sarbatorilor de iarna, oamenii fac tot posibilul pentru a-i impresiona pe cei dragi, cumparandu-le tot felul de cadouri și atenții, care mai de care mai frumoase și mai placute vizual. Afacerile cu decorațiuni sunt extrem de prospere in luna decembrie, lucru pe care l-au fructificat și doua…

- Scene unice in Romania. Un barbat revoltat și-a adus mama pe targa in fața liderilor PSD Marcel Ciolacu, Paul Stanescu și Alexandru Rafila, care este și ministru al Sanatații. Scenele unice in Romania s-au petrecut la Spitalul Județean din Mehedinți, acolo unde cei trei social - democrați au mers…

- Livia Graur a divorțat dupa 13 ani de casnicie, iar acum este total schimbata dupa desparțire. Prezentatoarea de la Prima TV a povestit cum se descurca dupa ce a ramas singura. Dupa ce a divorțat, Livia Graur s-a concentrat mai mult asupra ei și a reușit sa se ingrașe cateva kilograme, așa cum iși dorea.…

- Cand s-a dus la aeroport sa iși intampine parinții, Alexander Hurst a reușit sa pastreze secretul caștigurilor pe care le obținuse intr-un timp record doar pana in parcare, acolo unde nu a mai putut rezista și le-a dezvaluit marea știre: „Așadar, am transformat 15.000 de dolari in 1,2 milioane de dolari…