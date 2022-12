Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ultimelor informații, in acest moment doar Austria se mai opune aderararii Romaniei la spațiul Schengen, in condițiile in care s-au facut eforturi diplomatice și de lobby considerabile pentru a elimina și opoziția Olandei și a Suediei.

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a afirmat ca, in acest moment, „are sens” includerea Croatiei in spatiul Schengen, insa nu si admiterea Romaniei si Bulgariei. „Pentru noi se aplica decizia conform careia credem ca are sens sa includem Croatia si sa nu includem acum Bulgaria si Romania.…

- Ambasada Suediei la București a transmis intr-un raspuns pentru „Adevarul” ca Guvernul suedez considera ca Romania indeplinește condițiile de aderare, explicand ca in prezent se poarta discuții intre Executiv și partidele care se opun. „Guvernul suedez considera ca Romania indeplinește condițiile necesare…

- Politologul Alina Mungiu Pippidi face haz de necaz in scandalul aderarii Romaniei la Schengen și prezinta topul scandalurilor pentru care Romania a ajuns renumita pe plan internațional. Iata ce scrie Pippidi pe Adevarul.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Europarlamentarii USR si REPER solicita intalniri cu prim-ministrul guvernului Țarilor de Jos, Mark Rutte, si cu parlamentarii din aceasta tara pentru a lamuri rezervele asupra aderarii Romaniei in Schengen, se afirma intr-un comunicat al Delegatiei Romaniei din grupul Renew Europe transmis sambata.

- Olanda este ultimul stat care nu si-a precizat clar pozitia fata de dorinta Romaniei de a intra, in 2022, in spatiul Schengen. Ambasadorul Olandei la Bucuresti a declarat pentru Europa Libera ca raspunul nu ar fi unul pozitiv, pentru moment.