Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu a starnit reacții in mediul online dupa ce le-a prezentat fanilor ei bunele maniere la restaurant. Ea a transmis prin intermediul unui video ca ceea ce am platit, dar nu am mancat sau nu am baut, nu se ia acasa. Mulți dintre urmaritorii ei nu au fost de acord. Ea s-a aparat, a spus…

- Mihaela Radulescu are 52 de ani și se afla intr-o forma de invidiat. Veeta are o alimentație sanatoasa și face mult sport, iar rezultatele sunt vizibile. Recent, aceasta a vorbit și despre operațiile estetice, dupa e a fost dur criticata pentr intervențiile facute. „Nu ma intereseaza ca sunt criticata…

- Bunele maniere la masa. Exista multe sfaturi cand vine vorba de servitul mancarii la masa. Anumite alimente se pot consuma direct cu mana, iar pentru altele este musai sa folosești tacamurile. Autoarea carții „Bunele maniere astazi”, Aurelia Marinescu, explica cum trebuie sa mananci la masa, intr-un…

- Alessandra Stoicescu e prezentatoare de știri la Antena 1. De luni pana vineri apare pe micul ecran. Dincolo de cariera ei, vedeta e soție și mama. Recent, ea a atras atenția cu declarațiile pe care le-a facut despre al doilea copil. Prezentatoarea de știri are o relație buna cu fanii ei din mediul…

- Daciana Sarbu a atras atenția cu cea mai recenta fotografie postata pe Instagram. Soția lui Victor Ponta, care a renunțat de cațiva ani la politica, a aratat-o tuturor pe fiica ei adoptata, la prima serbare din viața ei. In imaginea distribuita in mediul online in urma cu doua zile, Victor Ponta și…

- Rebel Wilson a anunțat ieri seara, 9 iunie, intr-o postare pe Instagram ca are o relație cu o femeie. Actrița a și prezentat-o tuturor pe iubita ei, Ramona Agruma.„Credeam ca sunt in cautarea unui prinț, dar, de fapt, eu aveam nevoie de o prințesa. Iubirea e iubire”, e mesajul scurt transmis public…

- Anamaria Prodan a declarat in repetate randuri ca este prietena cu Nuțu Camataru. Recent, Anamaria Prodan a chefuit cu Nuțu Camataru și soția acestuia, Claudia Balint, la un club din Snagov. Tot Prodan a mai afirmat și ca a fost foarte buna prietena cu Fane Spoitoru, care a murit in urma cu șase ani.…