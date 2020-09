Marea înșelătorie a liberalilor față de pensionari (PER)

Partidul Ecologist Român aduce in atenția publică problema aplicării legislației in vigoare asupra pensiilor romanilor, intr-un mod total netransparent. Ecologistii cer Guvernului explicații publice in acest sens.„Prin neaplicarea Legii pensiilor 263/2010 care prevedea ca la fiecare… [citeste mai departe]