Stiri pe aceeasi tema

- Actrita franceza Catherine Deneuve, spitalizata pe 5 noiembrie in urma unui accident vascular cerebral, considerat "foarte limitat si, deci, reversibil", a fost externata si se afla de cateva zile in convalescenta in resedinta ei din Paris, au anuntat joi mai multe surse din anturajul artistei, confirmand…

- Actrița franceza Catherine Deneuve, care a suferit un accident vascular ischemic pe 5 noiembrie, a fost externata, dar nu iși va relua munca la noul ei film decat abia in primavara anului viitor, potrivit gala.fr, scrie Mediafax.Pe 5 noiembrie, Catherine Deneuve filma o scena intr-un spital…

- Internata de urgenta pe 5 octombrie, actrita Catherine Deneuve, in varsta de 76 de ani, se afla inca in convalescenta in urma unui accident vascular cerebral. Regizoarea Emmanuelle Bercot asteapta sa se refaca pentru a relua filmarile la "De son vivant", scrie Le Figaro, potrivit news.ro.Marti,…

- Actrița franceza Catherine Deneuve a fost internata de urgența la spital dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Potrivit familiei, vedeta „a suferit un accident vascular cerebral ischemic foarte limitat si, prin urmare, reversibil”. „Din fericire, ea nu are niciun deficit motor si trebuie,…

- Actrița franceza Catherine Deneuve, in varsta de 76 de ani, care a fost internata intr-un spital din Paris dupa ce a suferit un accident vascular cerebral minor, nu va ramane cu sechele, dar trebuie sa se odihneasca o perioada, potrivit unui comunicat dat publicitații de familie, potrivit Mediafax.Actrița…

- Actrita franceza Catherine Deneuve, in varsta de 76 de ani, ''a suferit un accident vascular cerebral ischemic foarte limitat si, prin urmare, reversibil'', a anuntat miercuri familia sa intr-un comunicat transmis de agentul sau, Claire Blondel, scrie agerpres.ro.

- Actrita franceza Catherine Deneuve, in varsta de 76 de ani, ''a suferit un accident vascular cerebral ischemic foarte limitat si, prin urmare, reversibil'', a anuntat miercuri familia sa intr-un comunicat transmis de agentul sau, Claire Blondel, relateaza AFP. "Din fericire, ea nu are…

- Procurorul de la Caracal care a fugit de jurnalisti pe 29 august este în concediu medical. Catalin Alexandru Zavoianu ar fi suferit un accident vascular cerebral în urma cu câteva zile, susține adevarul.ro.