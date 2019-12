Actiunile Bancii Transilvania au fost cele mai lichide titluri in aceasta saptamana pe Bursa de la Bucuresti, generand tranzactii de peste 42,09 milioane de lei, urmate de actiunile Fondului Proprietatea, cu 27,56 milioane de lei si de cele ale BRD, cu schimburi de 16,82 milioane de lei.



In topul celor mai bune evolutii bursiere ale saptamanii 14-20 decembrie se afla TMK Artrom, cu un avans de 40,48% al pretului actiunilor, Prebet - plus 8,26% si Electroputere - plus 5,88%.



Pe de alta parte, cele mai slabe evolutii au fost consemnate de actiunile Transilvania Constructii,…