Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constanta a programat un nou termen in dosarul 7388 118 2017 in care Ion Soare si Gheorghe Popescu, la data presupuselor fapte primari ai comunelor Cogealac si Fantanele, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Cei doi fosti…

- Instanța suprema a stabilit, pentru 12 martie, primul de termen de judecata in dosarul de mare corupție al fostului ministru al Finanțelor Publice, Sebastian Vladescu, judecat pentru pretinse fapte de luare de mita și trafic de influența, alaturi de Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geaona și fostul…

- CFA (Asociația Chineza de Fotbal) a obligat echipele de fotbal sa elimine numele investitorilor sau companiilor din denumirea clubului, iar printre formațiile afectate se afla și Jiangsu Suning, antrenata de Cosmin Olaroiu (51 de ani). Noua politica a asociației de fotbal obliga cluburile profesioniste…

- Unitatea spitaliceasca a chemat la judecata municipalitatea, revendicand suprafata de aproape 9.900 de metri patrati. Dosarul civil are numarul 3783 118 2019, iar parti in cauza sunt Spitalul Clinic Cai Ferate Constanta, in calitate de reclamant, in timp ce Municipiul Constanta prin Primar, Consiliul…

- Dosarul civil are numarul 5025 62 2020, iar parti in cauza sunt Dan Daniliuc, in calitate de reclamant si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta, prin reprezentant legal, in calitate de parat. Reclamantul a cumparat un teren in Mamaia, in 2003, dar in 2008 a descoperit ca nu isi poate…

- Noul termen in acest proces va avea loc la data de 23 februarie 2021. Andrei a decedat la data de 12 martie 2020. Recent, Tribunalul Constanta a decis sa mentina masura arestului la domiciliu dispusa fata de inculpat, un tanar de 15 ani, tot din Mangalia. Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta…

- Apariție surpriza la termenul de astazi din dosarul sechestrarii de la clubul de jocuri de noroc Champions din Timișoara – partea vatamata a fost pentru prima data in sala de judecata. Cand a inceput procesul de la Tribunalul Timiș, Dragoș Badea era arestat in dosarul spargerii casei fiului lui Badalau…

- Decebal Fagadau este banuit de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Decebal Fagadau si a lui Radu Stefan Mazare, fosti primari ai municipiului Constanta, sunt asteptati azi la Tribunalului Constanta. Incepand cu ora 14.30 va avea loc primul…