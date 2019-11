Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este blocat pe A3 Turda ndash; Gilau, la intrarea in Turda dinspre Gilau kilometrul 10 , judetul Cluj, din cauza unui accident in care au fost implicate patru autoturisme. Se estimeaza ca in aproximativ 35…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva ndash; Nadlac, la kilometrul 504, pe breteaua de iesire catre localitatea Giarmata, judetul Timis, traficul este intrerupt pe sensul catre Arad, din cauza unui autoturism care s a rasturnat pe carosabil.Trei…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca pe DN59 (E70) Timișoara – Deta, la ieșirea din localitatea... The post Accident grav in apropiere de Timisoara. Trafic blocat pe ambele sensuri appeared first on Renasterea banateana .

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca pe DN59 (E70) Timișoara - Deta, in zona localitații Șag... The post Accident violent, cu cinci masini, intre Timisoara si Sag. Trafic blocat appeared first on Renasterea banateana .

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Bucuresti ndash; Pitesti, la kilometrul 28, pe sensul catre Pitesti a avut loc un accident in care au fost implicate cinci autoturisme.Evenimentul s a soldat cu o victima.Traficul este blocat pentru aproximativ…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este restrictionata (banda doi blocata) pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la km 13, sensul de mers catre Bucuresti, din cauza unui accident in care au fost implicate patru autoturisme. In urma evenimentului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Hunedoara, pe DN7 Deva – Arad, la kilometrul 423+500 de metri, a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme. In urma evenimentului 3 persoane au fost ranite usor si una grav. Traficul este…

- Accident pe autostrada Bucureștei - Pitești soldat cu 6 victime! Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 19, sensul catre Pitesti, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, soferul unui autoturism a pierdut controlul…