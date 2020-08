Câți bani câștigă, de fapt, Pepe într-un an. Veniturile cântărețului au crescut

S-a aflat câți bani câștigă, de fapt, Pepe într-un an! Este faimos, are o familie frumoasă, pe care o tratează regește, deoarece are câștiguri semnificative din concertele pe care le are, dar și din afacerile pe care le derulează.… [citeste mai departe]