Accident cu cinci victime, lângă Rădăşeni. O femeie a murit Un accident cu cinci victime a avut loc luni, langa Radaseni. Doi barbati si doua femei au fost raniti usor, iar o batrana in varsta de 95 de ani a decedat la spital.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 12.50, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2E, in afara localitații Radașeni, ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulatie s-a produs vineri, in jurul orei 14:50 pe DC30, in satul Slon, comuna Cerasu. O masina in care se aflau doua persoane s-a izbit de un cap de pod, ambele suferind leziuni in urma impactului. La volan se afla o femeie in varsta de 38 de ani, iar politistii sositi la…

- O femeie de 34 de ani a murit luni calcata de tren in Poiana Campina, județul Prahova. Primele informații arata ca femeia s-ar fi aruncat in fata trenului.Potrivit Poliției Prahova, din primele verificari sreiese ca intre stația TF Campina și Comarnic, in zona macazelor, o femeie in varsta de ...

- O mașina s-a rasturnat, marți, pe raza localitații Plopeni din județul Suceava, scrie Mediafax. Potrivit primelor informații, sunt implicate in accident patru persoane, printre care doi copii. Potrivit ISU Suceava, o mașina s-a rasturnat, marți, in afara parții carosabile pe raza localitații…

- Un copil de cinci ani a murit si unul de 12 ani a fost grav ranit intr-un accident rutier care a avut loc, duminica, pe DN 56, la iesire din comuna Radovan, informeaza IPJ Dolj, relateaza Agerpres.Citește și: Camelia Bogdan vrea sa-i dea o lovitura de 10 milioane de euro lui Dan Voiculescu:…

- Un grav accident de circulatie s-a produs joi, 19 august, in jurul orei 21.00, pe DN 17, la iesire din localitatea Stroiesti a judetului Suceava. Dupa o coliziune intre doua autovehicule, doua persoane au decedat si alte patru au fost transportate la Spitalul judetean Suceava.

- O femeie de 40 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc joi pe DJ 601 A, intre localitatile Dragomiresti Deal si Bacu din judetul Giurgiu. "Am fost...

- O autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ au fost alertate ca urmare a unui accident rutier petrecut pe raza loc Cașeiu, in jurul orei 12.10. Pompierii au acționat pentru a debloca portiera autoturismului și pentru a acorda primul ajutor unei femei, de circa 30 de ani. Femeia este…

- Tragedie in Maramureș in urma cu puțin timp. O femeie a murit pe loc iar o alta persoana este in stare grava dupa un accident cumplit. Un accident de circulație mortal s-a produs pe D.N.1C, pe raza localitații Cicarlau, echipa de cercetare se afla la fața locului și desfașoara verificari. Primele informații…