- Trei masini au fost implicate intr-un accident vineri seara, pe autostrada A1, la iesirea din Vestem. Doua dintre autovehicule au fost cuprinse de flacari, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu.

- O autospeciala și un echipaj SAJ au fost alertate ca urmare a unui accident rutier produs pe autostrada A3, in zona km 16. „Pompierii au gasit doua autoturisme avariate și ocupanții ieșiți din acestea. Trei persoane au fost consultate de catre salvatori la fața locului fara a fi transportate…

- Traficul este ingreunat, la momentul publicarii acestei stiri, pe autostrada #A1, la km 314+700, sensul de mers Sibiu - Deva, in apropiere de... The post Trafic dat peste cap pe autostrada A1, in urma unui accident rutier. Foto appeared first on Renasterea banateana .

- Traficul este aglomerat in mai multe puncte pe autostrada A1, dar si pe DN 1 - Valea Prahovei si DN 7, in zone din judetele Arges si Sibiu, anunța Centrul Infotrafic al poliției, citat de Agerpres.