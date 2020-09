Stiri pe aceeasi tema

- De peste 15 ani, un malaysian de 74 de ani se dedica unei pasiuni inedite: colinda plajele tarii pentru a recupera sticlele aduse de valuri. Colectia sa impresionanta, alcatuita din mii de sticle, a fost transformata intr-un muzeu colorat situat la malul marii, relateaza AFP. Tengku Mohamad Ali Mansor…

- Elena Copaceanu este o celebra afacerista din Romania. Frumoasa tanara are o sora la fel de superba, alaturi de care a strans bani frumoși datorita saloanelor de cosmetica pe care le dețin. Cea dintai este cunoscuta drept „Regina Sprancenelor din Romania” și locuiește intr-o vila de lux, cu șemineu…

- Piese de mobilier in stil Art Nouveau, Art Deco, Biedermeier, Empire si Louis Philippe, dar si sculpturi si tablouri realizate de importanti artisti europeni fac parte din prima licitatie de design interior a Artmark de toamna aceasta, potrivit news.ro.Cele 241 de loturi care vor fi lictate pe 1…

- Mirela Vaida și-a aratat ingrijorarea pentru mama ei din cauza coronavirusului. Ce griji s-au abatut asupra familiei prezentatoare de televiziune? Moderatoare de la Acces Direct trage un semnal de alarma. Mirela Vaida, ingrijorata pentru mama ei. Prezentatoarea trage un semnal de alarma Cunoscuta prezentatoare…

- Un nou episod din disputa dintre Bruxelles și giganții IT americani. Tribunalul General al UE se pronunta asupra facilitatilor fiscale primite de Apple in Irlanda Un nou episod din disputa dintre Bruxelles si gigantii americani din sectorul digital va avea loc miercuri cand judecatorii europeni se vor…

- Cunoscuta nutriționista din Romania Mihaela Bilic trage un semnal de alarma cu privire la consumul de carne de pui, in special in alimentația copiilor. Procedura injectarii cu hormoni a puilor de carne crescuti intensiv poate contribui la apariția pubertații precoce. De asemenea, ea susține ca mai…

- Nascuta Nirmala Nagpal, Khan a debutat in calitate de coregraf asistent in 1960 cu "Kalpana", facandu-si debutul coregrafic cu "Greeta Mera Naam" (1974). In anii 1980 si 1990 a devenit un nume de referinta in India pentru colaborarile cu Madhuri Dixit si Sridevi. Proiectele ei cu Dixit includ "Tezaab",…

- Denise are parte de un succes excepțional pe rețelele de socializare. Pe langa sutele de fani din mediul virtual, tanara se bucura și de o locuința de vis, demna de regine. Iata cum arata casa focoasei șatene!