Abel e un baiețel de 4 ani. A fost diagnosticat cu o tumora pe creier. Prima operație nu a avut rezultatul dorit, dar acum medicii sunt increzatori. Costul e mare, dar daca punem mana de la mana, ii oferim o șansa la o viața normala! Are doar 4 ani și, din nefericire, nu se poate bucura ca și ceilalți copii de varsta lui. Abel a fost diagnosticat cu un tip rar de tumoare cerebrala (Craniofaringiom). ”A fost operat la Mureș, in luna martie a acestui an. Dar rezultatul nu a fost cel dorit. Deși i s-a spus ca doar in strainatate mai are o șansa, s-a gasit o echipa de medici care sa-l opereze in țara,…