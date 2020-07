Stiri pe aceeasi tema

- Azerbaidjan si Armenia s-au acuzat reciproc duminica de declansarea unui atac militar la frontiera dintre cele doua tari, soldat cu doi morti si cinci raniti in randul fortelor azere, potrivit Ministerului Apararii de la Baku, transmite AFP. 'Fortele armate armene au trecut la ofensiva,…

- Azerbaidjan si Armenia s-au acuzat reciproc duminica de declansarea unui atac militar la frontiera dintre cele doua tari, soldat cu doi morti si cinci raniti in randul fortelor azere, potrivit Ministerului Apararii de la Baku, transmite AFP preluat de agerpres. 'Fortele armate armene au trecut la…

- CHIȘINAU, 18 iun - Sputnik. Premierul Ion Chicu a participat la videoconferința liderilor Parteneriatului Estic, la invitația președintele Consiliului European, Charles Michel, și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. © Sputnik / Osmatesco Chicu spune ce se va intampla dupa abrogarea…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Estic, desfasurata in format videoconferinta. Potrivit Administratiei Prezidentiale, reuniunea va fi prezidata de catre presedintele Consiliului European, Charles Michel, care va reprezenta Uniunea Europeana…

- La reuniune participa sefi de stat si de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene si din cele sase state partenere din regiune - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova si Ucraina, a anuntat Administratia Prezidentiala. Klaus Iohannis vrea sa sprijine Republica…

- O noua reuniune a Parteneriatului Estic are loc astazi. La ședința, care se va desfașura in format videoconferința vor participa șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene, precum și reprezentanți ai țarilor partenere: Armenia, Azerbaidjan, Moldova, Georgia, Ucraina și

- Trei soldați au fost uciși in regiunea disputata Kashmir, dupa o disputa cu forțele de securitate ale Chinei, conform BBC.Incidentul dintre cele doua țari a avut loc in Ladakh. Armata indiana a transmis ca „inalți oficiali militari din ambele tabere au o intrevedere pentru a liniști situația”, adaugand…

- Autor: Florentin SCALETCHI Dupa un periplu, prin trei tari din Estul Europei, R. Moldova, Ucraina si R. Armenia, in plina criza a pandemiei de coronavirus, unde va spuneam ca nu era inca simtita criza, am plecat, plin de speranta, din nou, in Ucraina, dar de data aceasta cu masina personala, nu cu…