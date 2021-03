A scăzut salariul mediu din România. Care sunt cei mai bine plătiți angajați și cei mai prost plătiți Salariul mediu net din Romania a scazut la 3.395 in luna ianuarie 2021, conform datelor Institutului Național de Statistica. Caștigul salarial e mai mic cu 225 de lei fața de luna decembrie 2020. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in domeniul IT, iar cele mai mici in industria HORECA. In prima luna a acestui an, in majoritatea activitatilor din sectorul economic nivelul castigului salarial mediu net a scazut fata de luna precedenta ca urmare a acordarii in luna decembrie 2020 de prime, drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari castiguri salariale nete s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (media, 8.107 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (media, 1.732 lei). In majoritatea activitatilor economice salariile au scazut…

- Câstigul salarial mediu nominal net a scazut la 3.395 lei în luna ianuarie a acestui an, mai mic cu 225 lei (-6,2%) fata de luna precedenta, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. Câstigul salarial mediu nominal brut a fost 5.549 lei, cu…

- Salariul mediu net din Romania a scazut la 3.395 in luna ianuarie 2021, conform datelor Institutului Național de Statistica. Fața de luna decembrie 2020, caștigul salariul e mai mic cu 225 de lei (o scadere de -6,2%). Valorile cele mai mari ale salariului mediu net s-au inregistrat in domeniul IT (8.107…

- Salariul mediu nominal net a fost 3.620 lei in decembrie, in crestere fata de luna precedenta cu 209 lei (+6,1%), potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor…

- La finalul anului trecut, salariul mediu net comunicat de Statistica era de 3620 lei. În 5 sectoare economice pandemia a venit cu taieri de salarii (decembrie 2020 fața de decembrie 2019), cei mai afectați fiind lucratorii din transportul aerian (minus de aproape 30%). La polul opus, creșteri…

- Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in domeniul serviciilor IT (8273 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1668 lei), informeaza biziday . In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta…

- Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,3%. ”In luna noiembrie 2020, castigul salarial mediu nominal bruta fost 5.565 lei, cu 113 lei (+2,1%) mai mare decat in luna octombrie 2020. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.411 lei, in crestere…

- Salariul mediu net a fost de 3411 lei în noiembrie, iar în administrația publica câștigurile nete erau cu 50% mai mari decât media, potrivit datelor furnizate miercuri de Institutul Național de Statistica. Masura înghețarii salariilor în sectorul public pe fondul…