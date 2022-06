Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Petreuș, cunoscutul interpret al formației Frații Petreuș, a incetat din viața la varsta de 82 de ani. Ștefan Petreuș s-a nascut pe 3 martie 1940 in Glod, Maramureș. Fratele acestuia, Ion Petreuș, a murit in urma cu 20 de ani, la varsta de 57 de ani. Vlad HERMAN The post A murit artistul maramureșean…

- Iancu Popovici, un trompetist de legenda al muzicii populare din Timișoara, s-a stins din viața, in urma unui infarct, la varsta de 57 de ani.S-a nascut pe 30 iulie 1964 intr-o zona plina de traditii, Domasnea, Iancu a fost fiul celebrului Luta Popovici, un mare maestru al taragotului, recunoscut in…

- Astazi e o zi trista pentru lumea muzicii romanești, caci inca un mare artist de la noi a parasit scena pe care a cantat ani de zile. Vestea morții a fost anunțata in urma cu puțin timp.

- Doliu in lumea teatrului și a filmului! Actorul Traian Stanescu a murit la varsta de 82 de ani. Vestea tragica a fost anunțata de fiul acestuia, Mihai Stanescu, care a publicat și o fotografie emoționanta cu parinții sai. Traian Stanescu a plecat din aceasta lume la 3 ani dupa ce și-a pierdut soția,…

- Doliu la Hollywood. A murit actrița celebra din Seinfeld, vestea trista venita din SUA. Este jale mare in lumea filmului dupa ce celebra actrița s-a stins din cauze naturale. Tragedia a avut loc sambata, iar cunoscuta actrița era celebra pentru rolul mamei lui George Constanza pe care l-a interpretat…

- Lumea muzicii e din nou in doliu, asta dupa ce un cunoscut cantareț a incetat din viața la varsta de doar 33 de ani. Artistul a lasat in urma sa multa suferința și o familie care ii va duce lipsa de acum inainte.