A murit soprana Mariana Nicolesco, una dintre marile voci ale operei din Romania. Artista avea 73 de ani și era internata la un spital din Bucuresti. A interpretat in premiera mondiala capodopera Seven Gates of Jerusalem de Krzysztof Penderecki la celebrarea a 3000 de ani ai Orasului Sfant. Invitata de Papa Ioan Paul II, Mariana Nicolesco a cantat minunatele colinde romanesti la Primul Concert de Craciun in Vatican, transmis de Mondovisione si urmarit de peste un miliard de oameni. Un studiu arata ca, in istoria Teatrului alla Scala din Milano, este soprana care a aparut in cele mai multe premiere…