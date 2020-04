Un tanar de 29 de ani din Zalau, județul Salaj, a postat pe o retea de socializare mesaje in care indemna oamenii sa iasa in strada si sa provoace haos in tara, el fiind retinut de politisti pentru 24 de ore pentru instigare publica in forma continuata, anunța MEDIAFAX.

Reprezentantii IPJ Salaj au declarat, luni, ca tanarul a postat doua mesaj instigatoare, unul in 4 aprilie, iar cel de-al doilea in 19 aprilie.

Citește și: Gestul impresionant facut de un preot pentru comunitatea sa

„Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale s-au sesizat, luni, din oficiu cu…