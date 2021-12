Un profesor japonez a inventat prototipul unui ecran TV care iți permita sa simți aromele alimentelor pe care le afișeaza. Cei care vor sa le guste trebuie doar sa linga device-ul. Ecranul se numește „Tase the TV (TTTV)” și conține 10 recipiente de arome care sint pulverizate in diferite combinații pe o folie de plastic ce este stratificata pe un televizor cu ecran plat, in incercarea de a recr