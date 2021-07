A fost înregistrat cel de-al 34.268-lea deces cauzat de COVID-19, în România In cursul dimineții de astazi, 25 iulie 2021, au mai fost confirmate inca 1 deces, cauzat de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.268. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 299. Dintre acestea, 34 sunt internate la ATI. Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrat 8.623.799 de teste RT-PCR și 1.757.727 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 9.442 de teste RT-PCR (2.399 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.043 la cerere) și 9.642 de teste rapide antigenice. Pe… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la debutul pandemiei, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.082.183 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 126 in ultimele 24 de ore – numar in creștere. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.080.979 de cazuri de persoane infectate cu COVID de la inceputul pandemiei, dintre care 28 in ultimele 24 de ore, depistate in 11.867 de teste. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul…

- 28 de cazuri de COVID-19 au fost raportate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul epidemic a ajuns la 1.080.979, dintre care pacienți vindecați 1.045.351, potrivit datelor oficiale publicate luni. In intervalul menționat au fost efectuate 4.011 teste RT-PCR și 7.856 de teste rapide antigenice. In…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate, pana acum, 1.080.792 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 52 in ultimele 24 de ore.La ora 13.00, autoritațile vor anunța noul bilanț al infectaților cu COVID-19 și al deceselor, plus situația cazurilor pe județe.De la inceputul pandemiei…

- In total, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.584 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 62 in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de infectari zilnice din ultima saptamana a fost pe 23 iunie, cand s-au inregistrat 66 de cazuri. La ora 13:00, Grupul de Comunicare…

- De la debutul pandemiei, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.776 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 50 in ultimele 24 de ore. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 7.896.357 de teste RT-PCR și 1.164.773 de teste rapide antigenice. 9.815. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.877 de teste RT-PCR (2.372 in baza definiției de caz și a protocolului medical…

- 857 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, bilanțul COVID-19 ajungand la 1.066.111, din care pacienți vindecați 1.013.666. In ultima zi au fost efectuate 14.654 de teste RT-PCR și 5.809 teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au decedat…