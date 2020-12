Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul USR Cristian Ghinea afirma ca reprezentantii USR PLUS, PNL si UDMR care negociaza sambata programul de guvernare au inchis capitolul Digitalizare. „Grupul pentru programul de guvernare a inchis capitolul Digitalizare. Pentru ca secolul… XXI. USR PLUS, PNL si UDMR la aceeasi masa. Am…

- Europarlamentarul USR Cristian Ghinea afirma ca reprezentantii USR PLUS, PNL si UDMR care negociaza sambata programul de guvernare au inchis capitolul Digitalizare. "Grupul pentru programul de guvernare a inchis capitolul Digitalizare. Pentru ca secolul... XXI. USR PLUS, PNL si UDMR la…

- ​​Europarlamentarul Cristian Ghinea care negociaza din partea USR-PLUS programul de guvernare cu PNL și UDMR a postat pe Facebook o fotografie din timpul negocierilor, precizând ca un prim capitol a fost deja închis, iar discuțiile progreseaza. „Grupul pentru programul de guvernare…

- Anunț din cadrul negocierilor pentru noua guvernare. PNL și USR au batut palma pe un prim capitol, anunța Cristian Ghinea și și Dragoș Pislaru. "Grupul pentru programul de guvernare a inchis capitolul Digitalizare. Pentru ca secolul... XXI Citește și: Noi vești importante! Cu…

- Discutiile intre reprezentantii PNL, USR-LUS și UDMR au inceput sambata dimineata, dupa ora 9,00, pe trei paliere: program de guvernare, structura Guvernului si structura majoritatii parlamentare. Dragoș Pislaru, de la USR-Plus a postat cateva imagini și o concluzie dupa aceste negocieri. ”Fum alb pe…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la inceperea negocierilor pentru formarea unui nou guvern intre formatiunea pe care o conduce, PNL si USR PLUS, ca in primul rand e „nevoie de un program de guvernare care raspunde la asteptarile societatii”. Discutiile intre reprezentantii celor trei formatiuni…

- USR PLUS si-a lansat joi, 29 octombrie, programul de guvernare pe care alianta vrea sa-l puna in practica dupa alegerile parlamentare. "Impreuna cu Dan Barna, Cristian Ghinea si cu Oana Toiu, va vom explica in ce consta revolutia bunei guvernari pe care o propunem pentru Romania. Sigur, suntem…

- "Astazi, la ora 17:00, prezentam programul guvernare al PSD pentru sanatate, cu accent pe planul de combatere a COVID-19, facut sub coordonarea profesorului Alexandru Rafila.Fiecare zi ne arata ca #Romania pierde confruntarea cu pandemia. Toata vara, guvernul PNL nu a facut nimic, doar a vorbit!In…