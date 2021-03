A 30-a ediţie a Festivalului naţional de muzică folk „Om bun” are loc la Breaza N. D. Aflata la ediție jubiliara, a 30-a, Festivalul național de muzica folk ”Om bun” va avea loc in Prahova, la Breaza. Festivalul se va desfașura in sala amfiteatru a Primariei Breaza, in perioada 29 – 31 martie, manifestarea urmand sa reuneasca in cele trei seri nume sonore din muzica folk romaneasca. Prima ediție a acestui eveniment s-a desfașurat in luna martie 1991, la Teatrul Ion Creanga din București, iar de atunci artiștii dedicați muzicii folk incearca sa mențina vie tradiția acestuia și astazi. Potrivit programului deja anunțat, pe 29 martie, de la ora 18:00, vor evolua urmatorii artiști:… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

