30 DE PERCHEZITII IN DESFASURARE, INTR-UN CAZ DE EVAZIUNE FISCALA.

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J. Bistrița-Nasaud, sprijiniți de polițiști din cadrul I.P.J. Bihor și luptatori din cadrul serviciilor pentru acțiuni speciale Cluj, Suceava, Mureș, Bihor și Harghita, au descins la locuințele unor…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, privind savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala in forma continuata, in modalitatea ,,evidentierii, in actele contabile…

- Un barbat de 72 de ani este cercetat sub control judiciar de politistii din Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul este estimat la 450.000 de lei. In dosar este vizata o firma suspectata ca a introdus in contabilitate, timp de patru ani, achizitii fictive. “Din datele si probele administrate…