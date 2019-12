30 de morți din greșeală și o grămadă de revoluționari de seamă ”Sa numești Constanța oraș-martir al Revoluției este puțin cam prea mult”, spun cei pe care decembrie 1989 i-a prins la 30, 40 sau 50 de ani, in haine civile sau militare. Toți au aceeași varianta despre evenimentele pe care le numesc ”Revoluție, dar nu aici”.Aici a fost liniște pana in 22 decembrie, cand Nicolae Ceaușescu a fugit spre Targoviște și haosul a inghițit, in cele din urma, și Constanța, mai spun ei. 30 de constanțeniau murit in 1989, iar alți 88 au fost raniți. Doi dintre ei au murit la Timișoarași București, iar din cei 28 ramași, 19 erau militari, 6 muncitori, 2 studențiși un copil… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

