Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Divricean, Consulul Onorific al Romaniei in Utah, a fost implicat intr-una dintre cele mai mari campanii umanitare din SUA in beneficiul refugiaților din Ucraina. Campania „Driven To Assist Ukraine”, lansata in martie 2022, in statul Utah, imediat dupa invazia Ucrainei de catre Rusia anul trecut,…

- Mircea Divricean, Consulul Onorific al Romaniei in Utah, a fost implicat intr-una dintre cele mai mari campanii umanitare din SUA in beneficiul refugiaților din Ucraina. Campania „Driven To Assist Ukraine”, lansata in martie 2022, in statul Utah, imediat dupa invazia Ucrainei de catre Rusia anul trecut,…

- „Austria s-a singularizat și autoizolat in cadrul Uniunii Europene”, a transmis, joi seara, Ministerul Afacerilor de Externe, dupa votul dat de Viena de azi din Consiliul JAI. MAE a mai precizat in comunicatul de presa ca ambasadoarea Austriei la București a fost convocata in aceasta seara la sediul…

- Lipsa de energie electrica, dupa bombardamentele masive lansate miercuri de Rusia asupra Ucrainei, a obligat autoritatile de la Kiev sa inchida punctele de trecere a frontierei cu Romania si Ungaria, a anuntat joi Serviciul de Stat al Frontierelor din Ucraina (SEF), transmite EFE. SEF a informat joi…

- Jana Agheeva și-a gasit refugiu in Romania in urma cu 8 luni. Continua sa faca ceea ce știe cel mai bine – invața copiii ucraineni. Intr-un interviu pentru cititorii Libertatea, ea explica și cat de mult i-a afectat razboiul pe cei mici. Invațatoarea din regiunea Donețk s-a nascut in Belarus, dar a…

- "Am fi foarte recunoscatori parții romane daca ar recunoaște, la nivel oficial, Rusia ca stat sponsor al terorismului", a declarat joi premierul Ucrainei, Denys Shmyhal, la Vicovul de Sus. Cu ocazia deschiderii unui nou punct de trecere a frontierei romano-ucrainean in județul Suceava, oficialul ucrainean…

- Romania ne susține foarte activ in lupta impotriva agresorului, Romania susține ideea formarii unui tribunal internațional și ne susține pe parcursul nostru spre viitor, a declarat joi Denys Shmyhal, premierul Ucrainei, la deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei in Suceava. „Am fi foarte…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat miercuri, 9 noiembrie, in debutul sedintei de Guvern, deschiderea unui nou punct vamal intre Romania si Ucraina, la Vicovu de Sus, județul Suceava, joi, 10 noiembrie. Atunci, seful Executivului se va intalni cu premierul Ucrainei, Denis Șmihal, cu care va discuta, printre…