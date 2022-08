29 august: Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce nu trebuie să mâncați astăzi Sfantul Ioan Botezatorul este considerat cel mai mare dintre sfinți, dupa Fecioara Maria. Praznicul de azi marcheaza Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul – sarbatoare care incheie anul bisericesc 2022. Biserica ortodoxa serbeaza de obicei ziua morții sfinților, adica data trecerii lor la cele cerești. Dar numai Maica Domnului și Sfantul Ioan Botezatorul fac excepție de la aceasta regula. Biserica a inchinat Sf. Ioan șase sarbatori: zamislirea lui – 23 septembrie; nașterea – 24 iunie; soborul lui – 7 ianuarie; taierea capului – 29 august; prima și a doua aflare a capului sau – 24 februarie;… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

