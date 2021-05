Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a vorbit miercuri in exclusivitate la Antena 3, despre cel mai mare proiect de cercetare din lume, laserul de la Magurele, care din nefericire a ajuns in impas. Din nerfericire, Romania risca sa returneze cei 300 de milioane de euro primiti d

- In perioada 26 – 27 mai, osemintele voievodului Mihai Viteazul vor ajunge in mai multe localitati din Romania, inclusiv la Brasov. Pelerinajul este organizata de mai multe asociatii si marcheaza ziua de 27 mai, Ziua Nationala Mihai Viteazul, declarat „Martir si Erou al Natiunii Romane” prin Decret Prezidential…

- Republica Moldova va primi luni, 17 mai, prima transa din cele 6.000 de tone de motorina, drept ajutor umanitar extern din partea Romaniei, destinat agricultorilor, scrie știri.md Anuntul a fost facut de Ambasada Romaniei la Chișinau. Ceremonia publica de recepționare a motorinei va…

- Chiar daca iarna ne mai surprinde cu cațiva fulgi de nea trimiși discret, pe furiș, pe timp de noapte, primavara totuși a pus stapanire peste Romania, lucru dovedit prin bogația și diversitatea primelor legume romanești recoltate in aceasta perioada din gradini, solarii, sere sau campul liber, legume…

- Gandurile mele de recunoștința se indreapta spre toți cei care au participat, astazi, la frumoasa acțiune de ”inverzire”, din cartierul albaiulian Barabanț, intre care s-au numarat și europarlamentarul Victor Negrescu , respectiv senatorul Matieș Calin Gheorghe, puieții fiind puși la dispoziție de catre…

- Amenajarea unei noi partii de schi in Apuseni, aproape de cele doua din Arieșeni, este un obiectiv de interes național, nu doar județean, care ar contribui decisiv la revitalizarea turismului in una dintre cele mai frumoase zone montane din Romania. Zona Munților Apuseni este frecventata atat in…

- Clima din Romania se va schimba dramatic in anii urmatori, avertizeaza specialiștii. Diferențele de temperaturi sunt din ce in ce mai vizibile. Iar anomaliile meteo au devenit o obișnuința. Un ultim exemplu a fost consemnat sambata seara. In Capitala s-a inregistrat o furtuna specifica perioadei de…