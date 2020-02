V. Stoica Pesta porcina africana face ravagii la mistreții de pe fondurile de vanatoare din Prahova, zeci de cadavre de porci salbatici fiind descoperite in ultima perioada in padurile județului. Potrivit ANSVSA, in prezent, in județul Prahova sunt noua focare active de PPA in gospodariile populației și 108 cazuri la mistreți. Ieri, prefectul de Prahova, Cristian Ionescu, a convocat din nou, in ședința extraordinara, Centrul Local de combatere a bolilor Prahova, ca urmare a confirmarii mai multor cazuri de pesta porcina africana pe raza județului, in urma unor analize de laborator efectuate de…