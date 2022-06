Statele Unite ale Americii și compania NuScale Power vor investi in Romania 14 milioane de dolari pentru instalarea centralelor de tip SMR (reactor modular unic), fiind primele de acest tip din intreaga Europa. Acest anunț a fost facut chiar de Președintele nostru, Klaus Iohannis, care a subliniat importanța acestui parteneriat. „I welcome the announcement of President Biden regarding the energy cooperation between Romania & the United States, with $14 million for a new stage of the modular reactors program in Romania. Ensuring energy security is a joint objective of Strategic Partnership.” /…