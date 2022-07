Stiri pe aceeasi tema

- Sintem in a 4-a zi de cind a implementat noul sistem de plata și de unificare a abonamentelor și prețului la calatoriile cu troleibuzul și autobuzul, in oraș și suburbii. Astfel, peste 32 de mii de abonamente au fost procurate. Cel puțin asta spune primarul general Ion Ceban, care afirma ca aceasta…

- Termoelectrica S.A. este acuzata de ilegalitați in procesul de desemnare a companiei ce va efectua lucrari de reparații in blocul nr. 3, dupa ce compania Horus a ciștigat contractul pentru prestarea acestor servicii, deși anterior decizii similare au fost anulate din cauza legaturilor cu Federația Rusa.…

- 7 persoane, dintre care doi cetateni straini, sunt cercetate intr-un dosar de organizare de lupte intre animale si operatiuni financiare in mod fraudulos, in urma unor perchezitii facute de politistii brasoveni in judetele Brasov, Cluj si Salaj.

- Obiceiurile sanatoase, precum o dieta echilibrata și sport, pot prelungi viața unei persoane cu cațiva ani. Cercetatorii de la Școala T.H. Chan de Sanatate Publica din Cadrul Universitații Harvard au descoperit cinci obiceiuri care pot prelungi viața unei persoane cu pana la 10 ani. Obiceiuri care iți…

- Date fiind condițiile epidemiologice care s-au concretizat in ultimii ani, precum și faptul ca am fost nevoiți sa stam in casa foarte mult timp, tendințele amenajarior interioare in industria ospitalitații se definesc prin cuvantul „revitalizare”. Oamenii incearca sa se regaseasca și, mai mult decat…

- Președintele Platformei DA, Dinu Plingau a publicat o inregistrare audio in care reprezentantul Horus de la „Silovaie Mașini” spune ca are relații in R. Moldova și ca licitația lucrarilor pentru „Termoelectrica” ar fi fost „aranjata”. „Vorbim despre interesele lui Andronachi, bitcoin-uri, business-ul…

- Aproximativ 1,16 milioane de persoane au fost duse in Rusia de la inceputul invadarii Ucrainei de catre armata rusa, potrivit informatiilor furnizate sambata de Ministerul Apararii de la Moscova, transmite dpa, preluata de Agerpres. Aceasta cifra include aproximativ 205.000 copii. Doar de vineri, 18.580…

- In perioada 28 aprilie 4 mai a.c., politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta au desfasurat activitati pe linia prevenirii si combaterii traficului de droguri de risc si mare risc, la un festival de muzica din statiunea Mamaia. Astfel, politistii de combatere a…