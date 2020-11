13 noiembrie - Ziua Internationala a Mimului

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Vladimir Gaitan, care a murit marti seara, la varsta de 73 de ani, s-a luptat timp de peste trei decenii cu o forma de cancer al sangelui. Desi nu i s-au dat mai mult de zece ani de trait, actorul s-a luptat cu boala pana in ultimul moment. Una dintre bucuriile sale era sa joace alaturi de fiica…

- Lovitura de teatru in cazul nunții fiului fostului adjunct al Poliției Bihor, colonelul (r) Eugen Boc. Testul efectuat vineri de nora acestuia a aratat ca NU este infectata cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit BihorJust, buletinul de analize medicale arata ca mireasa nu este bolnava de COVID-19. Potrivit…

- CNews a facut o centralizare a vedetelor care au murit de Covid-19 de coronavirus de la inceputul epidemiei, in luna ianuarie. Muzica Pe 24 martie, marele saxofonist Manu Dibango a murit la varsta de 86 de ani. Poreclit „Papy Groove", el va intra in istorie cu succesul sau mondial „Soul Mokossa".…

- Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, sarbatorita in fiecare an, in data de 1 octombrie ne ofera prilejul de a ne exprima recunostinta si respectul fata de cei in slujba carora ne aflam. Aceasta zi ne reaminteste cat de valorosi sunt oamenii, indiferent de varsta lor si se sarbatoreste, tocmai…

- Luni, 21 septembrie, la ora 20.30, stagiunea Teatru in TVR aduce o premiera mult asteptata. Pe scena din gradina TVR vin absolvenții Universitații Naționale de Arta Teatrala și Cinematrografica I.L....

- Ziua Internaționala a Pacii 2020 are tema „Modelarea Pacii Impreuna”.In fiecare an, in data de 21 septembrie, Organizatia Natiunilor Unite (ONU) cere fiecaruia, oriunde, sa respecte timp de 24 de ore non-violenta si incetarea focului, potrivit basilica.ro. „Acestea nu sunt vremuri obisnuite,…

- Fosta ateleta Gabriela Szabo a criticat ordonanta Guvernului privind acordarea unui sprijin financiar sub forma de voucher pentru sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanta, un proiect care "nu este sustenabil, pe termen mediu sau lung", in opinia ei. Directorul general al clubului…

- In dupa-amiaza zilei de vineri, 21 august, la Falticeni, in cadrul editiei a X-a a Festivalului International de Teatru pentru Tineret „Gr. V. Birlic", a fost lansata cartea de colorat „Iubiti-le, iubiti copii!". Versurile sunt semnate de scriitorul falticenean Constantin ...