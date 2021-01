Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de ieri, a intrat in vigoare Calendarul desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, seria a 17 a. Tot de ieri poate fi consultata si Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie…

- Proiectul Pestera-Padina a intrat in faza dezbaterii tehnice a Master Planului -Strategie de dezvoltare spatiala. Etapa este deosebit de importanta pentru ca sunt analizate toate aspectele care vor duce la realizarea cu succes a statiunii de interes national din Bucegi. Documentatia tehnica a fost transmisa…

- Presedintele Klaus Iohannis cheama, marti, presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament pentru consultari in vederea desemnarii candidatului la functia de prim-ministru. AGERPRES/(AS - autor: Andreea Rotaru, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Anda Badea)

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a anunțat miercuri calendarul concursului de titularizare din anul școlar 2020-2021. Potrivit acestuia, proba scrisa va avea loc in 21 iulie 202, noteaza TVR. Calendarul concursului național de ocupare a posturilor didactice, etapele de mobilitate pentru cadrele…

- Petrocub-Hancești a caștigat cu 1-0 partida de la Chișinau cu Zimbru in etapa a 18-a a Diviziei Naționale. Cu aceasta ocazie, elevii lui Lilian Popescu au repurtat a patra victorie consecutiva in campionatul Moldovei.

- Concursul național „Școala Verde” inițiat și organizat online de E.On și-a desemnat cei 15 finaliști, la cele trei secțiuni, iar printre aceștia se numara și doua unitați de invațamant sucevene. In competiție s-au inscris peste 100 de proiecte, iar din județul nostru, in finala au intrat Liceul Teoretic…

- Editia din acest an a concursului s-a desfasurat in perioada 15 august-30 septembrie, avand ca tematica "PANDEMIA". S-au primit 52 de texte, dintre care au fost selectate 37, care au intrat in jurizare si vor fi incluse in Antologie, restul fiind excluse din concurs datorita incalcarii conditiilor impuse…

- Departamentul de Filologie din cadrul Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, Consiliul Judetean Alba, Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” din Alba Iulia, Asociația „Alba-Manche Impreuna AMI”, British Council Cluj-Napoca și Institut francais…