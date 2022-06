11 oameni răniți, printre care și un copil de 4 luni. Ciocnire violentă între două microbuze pe autostrada A1 Un accident in care au fost implicate doua microbuze de calatori a avut loc, duminica noaptea, pe autostrada Nadlac – Arad, in urma caruia 11 persoane ranite, printre care și un bebeluș de doar 4 luni au avut nevoie de ingrijiri medicale. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat ca niciunul dintre șoferi nu a consumat alcool, iar ancheta polițiștilor continua in acest caz. Alarma a fost data aseara in jurul orei 22:000, cand pompierii din Arad au fost solicitați sa intervina la accidentul care a avut loc pe A1, la Km 560, sensul de mers Nadlac-Arad, la aproximativ 5 km de ieșirea spre orașul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

