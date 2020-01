100 de accidente petrecute pe munte în doar 24 de ore Salvamontistii transmit ca in ultimele 24 de ore au primit un numar de 100 de apeluri ale unor persoane care au solicitat interventia de urgenta pe munte, cele mai multe apeluri fiind din Brasov. Salvamontistii spun ca ultimele 24 de ore au fost „de foc” pentru salvamontistii din intreaga tara, confruntati cu un numar mare de evenimente, multe dintre ele soldate cu accidentari grave. „In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont, direct sau prin Sistemul National de Urgenta SNAU 112, s-au primit 100 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a echipelor Salvamont”, spun… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont, direct sau prin 112, s-au primit 79 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a echipelor Salvamont. Potrivit unei informari de pe pagina de Facebook a Salvamont Romania, au fost: 12 apeluri pentru Salvamont Brasov, cate 10 apeluri…

- In aceasta perioada, la munte este zapada și tot mai mulți turiști sunt prezenți pe partiile de schi. In ultimele 24 de ore, Dispeceratul Salvamont Hunedoara a primit 12 apeluri telefonice prin care se solicita intervenția de urgența a echipajelor de salvatori. Astfel ca, 10 apeluri au fost trimise…

- Salvamontistii anunta ca in ultima perioada s-au confruntat cu un numar extraordinar de mare de evenimente in statiuni montane din toata tara, multe dintre ele terminate cu accidentari extrem de grave, care au necesitat internarea de urgenta in spital a persoanelor ranite.

- Salvamontiștii anunța ca au avut ”o zi de foc” cu 108 intervenții multe soldate cu accidentari deosebit de grave. In ultimele 24 de ore, salvatorii au fost solicitați la umar extraordinar de mare de evenimente, atat prin Dispeceratul Salvamont, cat si prin numarul de urgența 112. Reprezentantii Salvamont…

- De o zi plina au parte salvamontistii maramureseni in 2 ianuarie. Pe domeniile schiabile de la Suior si Cavnic au fost solicitati la 5 interventii. Acestia recomanda precautie pentru pasionatii sporturilor de iarna in zilele urmatoare cand se anunta un numar mare de turisti. Salvamontiștii din intreaga…

- Salvamontistii au avut in ultimele 24 de ore 31 de interventii de urgenta, cele mai multe in judetul Alba, potrivit news.ro.In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 31 apeluri prin care salvamontistii au fost solicitati sa intervina de urgenta: 6 apeluri pentru…

- Zi de Craciun plina de activitate pentru salvamontistii din intreaga tara solicitati sa intervina la 24 de evenimente.In ultimele 24 de ore prin Dispeceratul National Salvamont au fost primite si redirectionate catre echipele Salvamont urmatoarele apeluri de urgenta : 5 apeluri pentru Salvamont Sinaia,…

- Salvamontistii au intervenit, in prima zi de Craciun, la 24 de accidente, cele mai multe inregistrate in Sinaia si Predeal. ”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 24 apeluri de urgenta”, a anuntat, joi dimineata, Salvamont Romania. Cele mai multe apeluri…