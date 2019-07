Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in București, sambata, 5 iulie va fi una caniculara. Dupa cateva zile cu temperaturi mai scazute și ploi, locuitorii Capitalei se confrunta, din nou, cu maxime de pana la 30 de grade Celsius.

- Vremea in București sambata, 29 iunie va fi una mult mai placuta. Dupa cateva zile temperaturi caniculare, aversele sunt din nou așteptate in Capitala. Mai mult, termometrele vor indica maxim 25 de grade.

- Prognoza meteo pentru ziua de vineri anunta temperaturi caniculare ce determina disconfort termic accentuat. In acelasi timp nu scapam de ploi, descarcari electrice, grindina si intensificari de scurta durata ale vantului. Afla cum va fi vremea in Bucuresti.

- Temperaturile cresc de la o zi la alta, dar aversele de ploaie si furtunile nu vor nici in ruptul capului sa paraseasca teritoriul Romaniei. Maxima va fi de 29 de grade Celsius, iar in majoritatea regiunilor, oamenii sunt sfatuiti sa nu plece fara umbrele.

- Vremea de marți, 21 mai, se anunța una calduroasa, insa nu prea prielnica pentru distracție in aer liber. Bucureștenii vor avea parte de o vreme instabila, marcata de temperaturi de pana la 23 de grade, dar și de furtuni.

- Vremea in București marți, 7 mai va fi una deosebit de capricioasa! Dupa cateva zile de soare și temperaturi ridicate, locuitorii Capitalei se vor confrunta cu ploi și furtuni in toata regula. Mai mult, se pare ca temperaturile scad dramatic și ajung la doar 13 grade Celsius.

- Vremea va fi usor instabila, in data de 2 mai, dar valorile termice vor fi in crestere usoara, apropiate de mediile multianuale in majoritatea regiunilor, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vremea in București, pe 2 mai Vremea se va incalzi in Capitala, dar cerul va fi variabil,…

- Vesti ceva mai bune pentru bucuresteni. Vremea incepe sa se schimbe usor-usor, iar miercuri locuitorii Capitalei scapa de ploi. Chiar si asa, miercuri, 17 aprilie, cerul ramane noros, iar termometrele nu vor arata mai mult de 15 grade.