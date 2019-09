Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR Dan Barna a scris, marți, ca pana nu vede votul celor de la ALDE la moțiune, nu crede ca fostul șef al Senatului, Calin Popescu Tariceanu se afla in opoziție, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ies la suprafața noi informații-cheie in cazul Caracal! Țiganii care ar fi discutat, la…

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca ALDE va putea demonstra ca este in Opozitie cu ocazia votului pentru motiunea de cenzura si se intreaba ce inseamna repozitionarea formatiunii lui Calin Popescu-Tariceanu in conditiile in care Teodor Melescanu, "inca membru ALDE", conduce Senatul."Calin…

- "Odata intrat in opozitie, trebuie sa te comporti ca un partid de opozitie. Exista, teoretic, si alte formule. Exista guverne minoritare cu sustinere din partea unor partide in Parlament. Noi nu am convenit asa ceva. O eventuala motiune de cenzura ne pune in situatia in care trebuie sa analizam doua…

- Dan Barna a sustinut ca Guvernul Dancila si-a pierdut legitimitatea si ca este firesc sa fie dat jos printr-o motiune de cenzura. In context, Barna a spus ca la inceputul saptamanii viitoare va avea discutii cu partidele din Opozitie despre numarul de semnaturi si momentul depunerii motiunii de cenzura.…

- Victor Ponta a susținut joi ca a avut un dialog cu cei din opoziție despre moțiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila și ca parlamentarii partidului sau vor semna pentru rasturnarea Guvernului...

- „Draga Viorica, ti-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...”, a scris Calin Popescu Tariceanu, miercuri seara, pe Facebook. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri…

- Teodor Meleșcanu admite ca relația PSD cu ALDE nu funcționeaza „pe anumite teme”, precizând ca decizia unei alianțe politice cu Pro România ar „stabiliza situația politica din România”. Întrebat la Digi 24 daca din punctul sau de vedere ALDE ar…

- ”Palatul Parlamentului - moțiunea de cenzura. Cat respect manifesta USR fața de colega lor care citește... Inca un exercițiu pur politicianist!”, a fost mesajul postat de ministrul Radu Oprea. Plenul reunit al Parlamentului a inceput dezbaterile privind moțiunea de cenzura impotriva…