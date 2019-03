Vladimir Putin inaugurează două centrale electrice în Crimeea Cele doua centrale electrice, situate in orasele Sevastopol si Simferopol, au fost inaugurate partial anul trecut, insa lansarea de luni a marcat momentul in care ele au inceput sa functioneze la capacitate maxima.



Aceleasi instalatii s-au aflat in centrul unui scandal international dupa ce compania germana de inginerie Siemens a spus ca turbinele sale electrice au fost instalate la centrale fara ca ea sa aiba cunostinta de asta si prin incalcarea sanctiunilor Uniunii Europene. Rusia a negat acest lucru, informeaza Agerpres.



