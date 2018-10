Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila, aparitie de senzatie în vesminte islamice. Sefa guvernului a facut o vizita la Moscheea Șeic Zayed din Abu Dhabi, cel mai mare lacaș de cult din Emiratele Arabe Unite, care poate gazdui mai mult de 41.000 de credincioși.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a vizitat Monumentul Eroilor din Abu Dhabi - Wahat Al Karama si Moscheea Seic Zayed, prilej cu care a aratat ca, in Romania, comunitatile religioase convietuiesc in pace si intelegere. Potrivit unui comunicat al Guvernului, transmis miercuri AGERPRES, in…

- In contextul vizitei de lucru efectuate in Emiratele Arabe Unite, in perioada 16-19 octombrie 2018, prim-ministrul roman, Viorica Dancila, a depus o coroana de flori la Monumentul Eroilor din Abu Dhabi - Wahat Al Karama, monument dedicat soldaților din Emiratele Arabe Unite și cetațenilor emiratezi…

- „Punem in acord cele trei legi ale justiției cu recomandarile Comisie de la Veneția. Aceasta soluție a fost discutata in cadrul intalnirii ministrului Justiției cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, cat și in intrevederea avuta cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Dupa cum…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a declarat, vineri, ca premierul Viorica Dancila va face saptamana viitoare o deplasare in Turcia si tarile Golfului. "Va fi o deplasare de o saptamana, este o deplasare in Turcia, care va fi luni, marti si miercuri va fi Dubai si Abu Dhabi in Emiratele…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a declarat, vineri, ca premierul Viorica Dancila va face saptamana viitoare o deplasare in Turcia si tarile Golfului. "Va fi o deplasare de o saptamana, este o deplasare in Turcia, care va fi luni, marti si miercuri va fi Dubai si Abu Dhabi in Emiratele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, inca de saptamana trecuta, ca proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea legilor justitiei este gata si va fi trimis CSM, el spunand ca nu putea "sa vina cu el in mana" si ca va urma cursul oficial firesc. Intre timp, adoptarea OUG a fost…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri, la Parlament, ca „de principiu” va avea loc luni, la ora 09.00, o ședința de Guvern pentru adoptarea OUG pe legile justiției, inainte ca premierul Viorica Dancila sa plece intr-o deplasare externa, scrie Mediafax.Meleșcanu a declarat…