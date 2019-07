Violeta Alexandru: Pentru mine, smart administration înseamnă administraţie care îşi respectă cetăţenii Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a declarat sambata ca o administratie inteligenta este cea care "isi respecta cetatenii" care platesc taxe si impozite si a sustinut ca Bucurestiul "pierde in fiecare zi oportunitatea de se moderniza", de a se indrepta catre oameni.



"Bucurestiul pierde in fiecare zi oportunitatea de se moderniza, de a se indrepta catre oameni (...). Cred ca sunt in asentimentul vostru: de la cap se intampla lucrurile, de la conducere, de la deschiderea pe care o ai sa asculti societatea sa vezi ce asteptari are de la tine. Este foarte tarziu pentru Bucuresti.

Sursa articol: agerpres.ro

