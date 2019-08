Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Stelian ȚURLEA Dupa alte cateva carți care au privit calatoriile și cu deosebire calatoriile romanilor, profesorul Mircea Anghelescu alcatuiește, ingrijește și prefațeaza aceasta carte minunata care Demonstreaza ca, aproape de la inceputuruile literaturii romane, a existat un bogat filon al…

- * Tehnicianul portughez Antonio Conceicao a sosit marti dupa-amiaza la Bucuresti, unde urmeaza sa se intalneasca cu finantatorul echipei FCSB, Gigi Becali, pentru a negocia preluarea functiei de antrenor principal, lasata libera dupa demisia lui Bogdan Andone. * Fostul antrenor al echipei…

- Bolt, platforma europeana de ridesharing, anunta introducerea optiunii de plata in numerar in toate cele trei orase din Romania in care opereaza, Bucuresti, Cluj-Napoca si Timisoara. Astfel, pentru a plati in numerar, pasagerii trebuie sa deschida aplicatia Bolt si sa selecteze optiunea 'Numerar' din…

- Fotbal Club Politehnica Iași SA, entitatea juridica prin intermediul careia si-a desfasurat activitatea echipa de fotbal din Iasi pana in urma cu vreo 9 ani, a intrat in insolventa pe 8 noiembrie 2010, iar pe 6 septembrie 2011 a trecut la faliment. De cativa ani, lichidatorul judiciar Eurobusiness LRJ…

- Space Adventure este o expoziție itineranta creata de catre United States Space & Rocket Center. Expoziția va fi deschisa intre 6 iulie și 15 octombrie 2019, la Romexpo, iar accesul este permis vizitatorilor de toate varstele, in baza unui bilet de intrare. Istoria cuceririi spațiului inca de la inceputuri…

- Ștefan Iovan a stat pe banca lui CSA Steaua in finala Cupei Romaniei, faza pe București, caștigata in fața lui Carmen, scor 3-1, și apoi a anunțat ca nu mai ramane.El i-a criticat in termeni duri pe suporterii propriei formații, care și-au injurat favoriții la finalul sezonului, dupa ce au ratat…

- Anton Pisaroglu, unul dintre partenerii lui Stone la firma de intelligence Stone Strategic Solutions SRL, s-a nascut in 1984 la Tecuci, a absolvit in 2006 Academia de Educație Fizica și Sport din București și a practicat timp de 11 ani rugby-ul de performanța, jucand la Steaua, cu care a caștigat campionatul…