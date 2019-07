Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a creat un stat democrat crestin, mentinand principiile democratice, dar respingand liberalismul, a declarat premierul Viktor Orban la Universitatea de Vara "Tusvanyos" de la Baile Tusnad, subliniind ca natiunea ungara este capabila sa fie independenta, relateaza agentia MTI preluata de mediafax.Vezi…

- Partidele de opozitie din Ungaria l-au criticat sambata pe premierul ungar Viktor Orban pentru discursul rostit in aceeasi zi la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, relateaza MTI preluat de agerpres. Eurodeputatul socialist Istvan Ujhelyi a dat publicitatii o declaratie in care afirma…

- Eurodeputatul socialist Istvan Ujhelyi a dat publicitatii o declaratie in care afirma ca retorica lui Viktor Orban nu poate masca nici faptul ca familia sa si prietenii lui ''au acumulat averi fara precedent, nici colapsul sistemului de sanatate sau degradarea sistemului de invatamant din Ungaria''.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sâmbata, la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, ca nu se va implica în disensiunile dintre partidele politice maghiare si nu va "reorganiza actorii politici din Transilvania".

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata, la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, ca Viorica Dancila este "un politician serios" si ca, daca ar avea "un background, ar putea face foarte multe lucruri mai bune pentru tara" potrivit Agerpres. "Discut cu doamna prim-ministru la…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata, la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, ca situatia creata la cimitirul din Valea Uzului este "de neimaginat" si ca in aceasta problema trebuie sa se gaseasca "o solutie acceptabila pentru maghiarii din Transilvania", el sustinand ca "actorii…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se numara printre cei cei 1.000 de invitati ai Universitatii de Vara "Tusvanyos", ajunsa la a 30-a editie, care se va desfasura intre 23 si 28 iulie, la Baile Tusnad. &nbs...

- Vorbind la o conferinta de presa, oficialul ungar a spus ca Weber ''a jignit poporul ungar de mai multe ori in ultimele luni'', iar Timmermans a spus ''constant minciuni despre Ungaria'' in timpul campaniei pentru alegerile europarlamentare. Weber, aminteste Zoltan Kovacs, a afirmat in timpul…