- Devis Mangia sta pe un butoi cu pulbere dupa ultimele doua infrangeri, una in play-off cu FCSB (2-3) și una in Cupa Romaniei cu Viitorul (1-2). Tehnicianul are nevoie de un rezultat bun cu CSU Craiova, contra lui CFR Cluj. CSU Craiova - CFR Cluj se joaca astazi, de la ora 20:30, in direct la TV Telekom…

- CSU Craiova iși joaca azi ultima șansa de a mai ramane in lupta pentru titlu. Oltenii intalnesc pe teren propriu CFR Cluj, liderul din Liga 1 și totodata singura echipa care a caștigat toate meciurile din play-off. Partida dintre cele doua incepe la ora 20:30 și poate fi urmarita in direct la TV Digi…

- Miodrag Belodedici (54 de ani) a caștigat Cupa Campionilor cu Steaua in 1986 și recunoaște ca in prezent ține și cu FCSB, echipa din liga 1, și cu CSA, echipa din Liga a 4-a. FCSB - Viitorul se joaca in aceasta seara, de la ora 20:30, in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și liveTEXT…

- Devis Mangia, antrenorul lui CS U Craiova, a trasat concluziile dupa victoria reușita de olteni in deplasare cu Csikszereda, 3-0 in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Tehnicianul italian l-a laudat pe Carlos Fortes, cel care a debutat in aceasta seara pentru alb-albaștri. Astra, Viitorul, CFR…

- CS U Craiova joaca in aceasta seara la Miercurea Ciuc, impotriva celor de la Csikszereda, pentru un loc in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Partida incepe la ora 20:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Cea mai mare temere a oltenilor…

- CS U Craiova, deținatoarea Cupei Romaniei, lupta azi, contra celor de la Csikszereda, pentru calificarea in semifinalele competiției. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. ...

- Vasile Miriuța, antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre meciul din aceasta seara cu Viitorul, contand pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Partida se joaca azi, la Pitești, de la ora 20:00, in direct la TV Digi Sport, Look Sport și TV Telekom Sport. ...

- CUPA ROMANIEI SFERTURI DE FINALA. Iata programul complet al jocurilor, precum si posturile TV care le televizeaza: Marti, 26 februarie 20:00 Hermannstadt - Viitorul (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus/Sport) Miercuri, 27 februarie 17:00 Dunarea Calarasi - Astra Giurgiu…