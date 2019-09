Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au decedat, iar una este in continuare data disparuta dupa ce ploile torentiale au maturat in ultimele trei zile regiunile din nordul Vietnamului, au anuntat miercuri autoritatile, citate de agentia DPA potrivit Agerpres. Printre persoanele decedate se numara trei muncitori in constructii…

- Orasul Istanbul a fost paralizat sambata de ploi torentiale, care au provocat moartea unei persoane, si inundatii de proportii ce au afectat o parte din Marele Bazar, unul din siturile istorice ale celui mai mare oras din Turcia, potrivit AFP. Un barbat fara adapost a fost gasit mort intr-un pasaj subteran…

- Taifunul Wipha a lovit coasta nordica a Vietnamului, facand cel puțin cinci victime. Alte 13 au fost date disparute, au informat luni autoritațile, citate de DPA. Ajuns joi in jurul orei 22:00 in provincia Quang Ninh, care gazduieste Golful Ha Long, taifunul Wipha s-a transformat, pana sambata, in depresiune…

- Europa va fi lovita astazi de furtuni severe. In mai multe țari europene sunt anunțate ploile torențiale urmand sa fie insoțite de rafale de vant puternic și grindina de dimensiuni mari.

- Meteorologii au emis avertizari dupa ce ploile torentiale s-au abatut asupra regiunilor din est si centru. "In regiunile deluroase s-au produs alunecari de teren, in timp ce regiunile de campie din est au fost afectate de inundatii", a precizat Umakanta Adhikari, un oficial din cadrul Ministerului…

- Imagini de coșmar au fost surprinse in Valcea, dupa ce o ploaie torențiala s-a manifestat cum nu s-a putut mai rau. In urma precipitațiilor abundente s-au creat torente puternice pe strazi, care au inghițit totul in cale.

- Mai multe echipaje de pompieri militari suceveni au monitorizat in permanența, pe parcursul nopții trecute și al dimineții de astazi, zonele afectate de ploile torențiale. Potrivit ISU „Bucovina”, in localitatea Gura Solcii, un pod tehnologic, din tuburi de beton, a fost afectat de ape, iar autoritațile…

- Ploile torențiale și viiturile au facut prapad in doua județe. Mai multe gospodarii au fost inundate, iar pompierii au intervenit de urgența.Zece gospodarii din comuna Zagra, judetul Bistrita-Nasaud, au fost inundate duminica seara, in urma unei ploi torentiale, potrivit datelor comunicate…