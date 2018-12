Fondatorul grupului Divertis, Toni Grecu, a citit, pe scena teatrului Național, 'Scrisoarea Vioricai Dancila catre Moș Craciun', momentul fiind postat de un spectator pe Facebook. Inregistrarea a devenit virala.

Redam momentul devenit viral pe Facebook:

"Draga Mos, Craciun Ma numesc Viorica si te rog sa pui cateva daruri in sacul tau care stiu ca e incapatorr si mare si are surprize pentru toti, deoarece eu am fost foarte cuminte si ascultatoare tot anul. Cum mi s-a spus, asa am facut. Deci, draga Mosule, te rog asa:

1. sa-mi aduci o carte de bucate noua, care e cartea mea…