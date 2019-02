Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca a avut un final nefericit, telenovela dintre Alex Piturca si Cristina Ich a fost marcata de episioade care mai de care mai neasteptate. Recent, cu puțin timp inainte ca ruptura dintre cei doi sa se produca, fiul cel mare al lui Victor Piturca si „Angelina Jolie de Romania” au fost protagonistii…

- Necazurile nu l-au ocolit pe Mihai Bobonete, unul dintre cei ma indragiti comedianti din Romania. Recent, actorul s-a ales cu un plaman spart, din cauza unui pneumotorax masiv. Din acest motiv, vedeta a ajuns pe masa de operatie. Interventia chirurgicala a fost finalizata cu succes, iar celebrul barbat…

- La Sorana, fosta componenta a formatiei A.S.I.A., a facut marturisiri dureroase despre tatal sau, pe care l-a pierdut dupa ce acesta a suferit un infarct in urma cu aproape opt ani. Frumoasa cantareata avea o relatie foarte speciala cu parintele sau. Celebrul medic stomatolog Rachid Mohamad a murit…

- Toate femeile sunt innebunite dupa Mirel Radoi, dar el are ochi doar pentru Viviana, sotia sa, iar acest lucru e de inteles. Femeia i-a daruit trei copii minunati si arata absolut demential. Recent, aceasta si-a etalat formele intr-o benzinarie din Capitala.

- Tatal lui Mihai Stoica a incetat din viata duminica, iar astazi a fost condus pe ultimul drum. Parintele lui Mihai Stoica se lupta de ceva vreme cu o grea boala si a murit la varsta de 84 de ani.

- Febra Sarbatorilor de iarna nu le ocoleste pe vedetele autohtone! De exemplu, in aceasta perioada a anului, Dan Bittman (56 de ani) este un om cu mana larga. Recent, in doar cateva minute, celebrul cantaret a facut „curatenie” in cont.

- Dacian Ciolos, fost premier al Romaniei si lider fondator al Miscarii Romania Impreuna, a indemnat la unitate si a facut trimiteri critice la adresa Guvernului in mesajul prilejuit de aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire. „Cand vom intelege ca politicienii acestei tari sunt vremelnici si ca datoria…

- Mihaela Moise a nascut recent o fetița perfect sanatoasa, careia jurnalista i-a pus numele Katia. Aceasta a vorbit pentru prima oara despre momentele grele prin care a trecut in sala de nașteri. „A fost groaznic. Am nascut de doua ori. Am nascut natural si prin cezariana. Mi s-a rupt apa la salon. Viitorul…