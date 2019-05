Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a publicat un mesaj dupa ce a aflat ca fosta sa soție, mama a trei copii, a decis sa se casatoreasca din nou! Iar cuvintele barbatului au uimit intreaga planeta! Un barbat a publicat un mesaj pe Facebook dupa ce a aflat ca fosta sa soție, mama a trei copii, a decis sa se casatoreasca din nou!…

- S-a zvonit de multe ori ca s-au impacat, iar ultima vacanta petrecuta impreuna a ridicat semne de intrebare. Adevarul este ca Misha si Connect-R nu formeaza din nou un cuplu, ci o familie de dragul copilului pe care il au impreuna. Insa, toata lumea si-ar dori sa-i vada din nou ca inainte. Printre ei…

- Judecatoria Constanta a emis un ordin de protectie pentru o perioada de sase luni pe numele unui barbat din municipiul Constanta, care, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a fost violent atat cu sotia, cat si cu un copil. Potrivit rolii.ro, in plangerea adresata politiei, reclamanta a aratat ca…

- Batut, parasit si lasat fara cele mai de pret persoane din viata lui: cei doi copii! Acestea sunt acuzatiile pe care, tata Marian le face cu lacrimi in ochi. Barbatul spune ca nu mai poate trai, de cand Monica, cea care i-a fost alaturi mai bine de 10 ani, l-ar fi lasat fara copii, fara bunurile din…

- Debbie Rowe, fosta sotie a lui Michael Jackson, a recunoscut ca cei doi copii ai artistului au ca tata un donator anonim. Debbie este mama lui Prince si Paris, care au fost conceputi prin inseminare artificiala, relateaza online ziarul spaniol ABC.Imaginea lui Michael Jackson nu va mai fi…

- Polițiștii din Neamț sunt pe urmele unui barbat care, sambata seara, și-a impușcat mortal fosta soție și a fugit de la fața locului. Crima a avut loc in locuința celor doi din comuna Farcașa, județul Neamț. Victima, in varsta de 35 de ani, a fost impușcata in zona inimii cu o arma artizanala, pentru…