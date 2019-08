Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi dureroasa pentru toți cei care l-au cunoscut pe Marcel Toader! Regretatul afacerist a murit la numai 56 de ani, in urma unui infarct iar cine vrea sa-și ia ramas bun de la el o poate face astazi, la capela Bellu din Capitala.

- Rodica Ghionea, cea care a impartit bune si rele cu Dragos Savulescu timp de patru ani, se tine de arogante. Femeie de succes, fosta nevasta a afaceristului dat in urmarire generala are de gand sa se faca o adevarata bunaciune.

- Considerat a fi unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Romania, Victor Becali mai are și preocupari...normale! Sunt zile in care afaceristul renunța la fițe, dar și la grupurile de prieteni și prefera sa petreaca momente singur, in Capitala.

- Oana Cuzino are in spate un trecut pe care nu multa lume il știe. Indragita prezentatoare de televiziune, jurnalist și medic primar geriatru, a trecut printr-un moment greu in urma cu mai mulți ani. Oana Cuzino, in varsta de 48 de ani, a fost casatorita de doua ori, primul sau soț alegand sa se sinucida…

- Vremurile in care Tristan si Cobra Tate isi faceau de cap prin oras au apus. Indragostiti nebuneste, cei doi tineri de bani gata sunt in stare de orice pentru partenerele lor. Recent, fostul Binacai Dragusanu si fratele sau le-au oferit iubitelor o dupa-amiaza de neuitat.

- Indecis in ceea ce priveste carierea sa de conducator in fotbalul romanesc – ba pleaca de la Astra Giurgiu, ba ramane – Dani Coman (40 de ani) este mult mai hotarat in viata privata. Fostul portar pune la cale o aroganta de sute de mii de euro.