- Gevaro Nepomuceno (26 de ani), fost jucator la Petrolul Ploiești in sezonul 2015-2016, l-a gasit decedat pe portarul Jarzinho Pieter (31 de ani) in cantonamentul naționalei dinb Curacao. In prezent la Oldham Athletic, in liga a treia engleza, Nepomuceno, dorit și de Poli Iași in Liga 1, se afla alaturi…

- Un politist aflat in concediu a fost atacat și injunghiat in braț in Suceava, in timp ce iși ținea copilul in brate. Polițistul intervenise anterior atacului intr-un conflict, pentru a calma un barbat agresiv.Potrivit Poliției Suceava, in timp ce se afla in concediu de odihna și era cu soția…

- O turista americanca de 19 ani, arestata in Rusia cu canabis medicinal, risca sa primeasca pana la trei ani de inchisoare intr-o tara cunoscuta pentru legile ei severe in materie de droguri, relateaza miercuri France Presse, potrivit Agerpres.Audrey Elise Lorber avea 19 grame de canabis asupra…

- Rudele si prietenii apropiati au spus ca, in ultima perioada, a fost amenintata cu moartea de mai multe ori, potrivit site-ului rusesc de stiri Fontanka, citat de BBC News. Intr-un mesaj transmis luni pe Facebook, activistul Dinar Idrisov a spus ca prietena lui, Elena Grigorieva, a fost „ucisa brutal…

- Elena Grigorieva, una dintre cele mai proeminente activiste ale comunitații LGBT din Rusia, a fost gasita moarta în Sankt Petersburg. Femeia avea mai multe rani pe corp și a fost strangulata, au declarat autoritațile locale. Trupul femeii de 41 de ani a fost gasit, duminica,…

- Un jandarm montan din Suceava care patrula, sambata seara, in zona Broșteni, a fost atacat de un urs aparut brusc din padure. Colegul sau a scos pistolul și a impușcat animalul, transmite MEDIAFAX.Reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava au declarat, sambata noaptea, corespondentului…